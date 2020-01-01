Serie A'da maçlar 3 Nisan'a kadar seyircisiz!
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İtalya'yı hakimiyeti altına alan koronavirüs, Serie A'yı da vurdu.
Serie A'daki tüm maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz oynanacak.
Daha önce yapılan açıklamada ligin 26. haftasında oynanması gereken Juventus - Inter, Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - SPAL ve Sassuolo - Brescia maçları 13 Mayıs'a ertelenirken, Hellas Verona - Cagliari maçıysa 11 Mart'a ertelendiği belirtilmişti.
Son olarak ise İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşılaşacak olan Napoli - Inter ve Juventus - Milan mücadeleleri ertelenmişti.