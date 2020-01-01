Serie A'da Juventus üst üste 9. kez şampiyon

Serie A'nın 36. haftasında lider Juventus, Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilân etti.

İtalya 'da 2019-20 sezonunun şampiyonu oldu.

Bitime iki hafta kala sahasında 'yı ağırlayan Juventus, (45+7') ve Federico Bernardeschi'nin (67') attığı gollerle 2-0 kazanarak puanını 83'e yükseltti ve Serie A'da üst üste dokuzuncu kez şampiyonluğa ulaştı.

Serie A'da en çok şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını elinde bulunduran ekibi 36. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

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Sampdoria'da Morten Thorsby, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ronaldo ise 89. dakikada penaltı kaçırdı.

Juventus bu sezon 36 haftada 26 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet alırken rakip filelere 75 gol gönderdi; kalesinde ise 38 gol gördü.

Bu karşılaşmada yedekler arasında olan milli futbolcu Merih Demiral kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazandı.