Serie A'da ilk antrenman Sassuolo'dan

Koronavirüsün en çok yıkım yarattığı ülkelerden biri olan İtalya'da, Sassuolo antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

takımlarından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, soyunma odaları, spor salonları ve ofisler gibi kapalı alanlara giriş yapılmayacağı duyuruldu.

Sassuolo, koronavirüs salgınının ülkede etkili olmasıyla liglere ve antrenmanlara verilen aradan sonra, çalışmalara devam edeceğini açıklayan ilk İtalyan kulübü oldu.

Daha fazla takım

İtalyan hükümeti takımların antrenmanlara 18 Mayıs'tan itibaren başlayabileceği kararını alsa da bazı bölgesel yönetimler bu tarihi geriye çekmişti.

’nin de içinde bulunduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, Napoli takımının gerekli tıbbi önlemleri almak koşuluyla antrenmanlara başlayabileceğini belirmişti.

İtalya basınında çıkan haberlerde, ve da 4 Mayıs Pazartesi'den itibaren antrenmanlara başlamayı planladığı, başkent takımları için Lazio Bölgesel Yönetimi'nden resmi izin beklendiği kaydedildi.

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da başlıyor

Bir diğer Serie A ekibi Bologna da antrenmanlara yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, salı günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, futbolcuların sadece antrenman sahalarına girişlerine izin verileceği, soyunma odaları, spor salonları ve ofislerin kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, futbolcuların sadece bireysel çalışmalar yapabileceği ve teknik ekibin antrenmanlara katılmayacağı belirtildi.