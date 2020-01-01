Serie A'da heyecan yeniden başladı

Verilen aranın ardından perdelerini yeniden açan Serie A, Torino - Parma maçıyla geri döndü. Mücadele 1-1 sona erdi.

Mart ayının başından bu yana maçların oynanmadığı İtalya 'da aranın ardından ilk mücadele ile arasında oynandı.

Torino maça Sirigu, Izzo, N'Koulou, Bremer, Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer, Edera, Zaza ve Belotti; Parma ise Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Kucka, Scozzarella, Kurtic, Kulusevski, Gervinho ve Cornelius ilk 11'leriyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Berenguer'in kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen N'Koulou'nun sert kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Torino 1-0 öne geçti.

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31. dakikada sol kanattan gelişen Parma atağında, Gervinho'nun pasıyla topla buluşan Kucka, takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

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48. dakikada Torino'nun kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Andrea Belotti, rakip kaleci Sepe'yi geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Torino puanını 28'e, Parma ise 36'ya yükseltti.