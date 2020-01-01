Serie A'da aradan sonraki ilk pozitif vaka

Serie A takımlarından Parma’da bir kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Salgın sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran’da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk vakaya rastlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinin testi pozitif çıktı" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.

Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.

Daha fazla takım

İtalya’yı ciddi şekilde etkileyen salgın nedeniyle 'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.