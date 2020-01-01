Serie A takımları antrenmanlara başlıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A ekiplerinin mayıs ayında antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’dan sevindirici haber geldi.

Başbakan Conte yaptığı açıklamada futbolcuların 4 Mayıs itibarıyla bireysel antrenmanlara başlayabileceğini söyledi.

Conte, 18 Mayıs itibarı ile de belli kısıtlamalar çerçevesinde takım halinde çalışmalar yapılabileceğini de açıkladı.

Daha fazla takım

’nın ne zaman devam edeceği konusunda bilgi verilmezken, İtalyan basını 31 Mayıs tarihi üzerinde duruyor.