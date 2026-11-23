Serie A, 12. hafta
Monza-Fiorentina 1-0
Gol: 44. dakika (penaltı) Varela (M)
Serie A'da 12. hafta Brianteo'daki maçla tamamlanıyor: Monza'nın başında Ivan Juric, Fiorentina'nın başında ise Paolo Vanoli var. Küme düşme hattından çıkmak isteyen iki takım için büyük önem taşıyan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Lombardiya ekibi, milli takım maçları için verilen araya üst üste dört mağlubiyetle girdi. Portekizli Varela'nın 9 golüne rağmen 7 puanla 18. sırada ve küme düşme hattının içinde. Fiorentina ise kötü bir başlangıcın ardından toparlanıyor ve Juventus karşısında evinde aldığı beraberlikle bu maça geliyor.
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR:
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44' - MONZA'NIN GOLÜ, VARELA! Portekizli oyuncu penaltıyı gole çeviriyor, De Gea'yı ters köşeye yatırıyor ve ligdeki 10. golünü atıyor.
43' - Monza penaltı kazandı! Varela dönüp kaleye vuruyor, Oulai açık koluyla topu kesiyor.
MAÇ BİLGİLERİ:
Monza-Fiorentina 1-0
Gol: 44. dakika (penaltı) Varela (M)
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. Teknik direktör: Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (28. dakikadan itibaren Ranieri), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli
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Hakem: Doveri
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