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Serie A, 12. hafta

Juventus-Venezia

Goller:

Kazanmak ve bunu ikna edici bir oyunla yapmak şart. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Serie A'nın 12. haftasında pazar günü 12.30'da Torino'daki Allianz Stadium'da Davide Nicola yönetimindeki Venezia ile karşılaşacak. 18 puandaki Juventus, Floransa'da aldığı beraberliğin ardından Milan'ı beklerken dördüncü sıradaki Como'nun 5 puan gerisinde kalmak istiyor. Ancak Juventus'un, teknik direktörlük koltuğunu da sağlamlaştırmak için her şeyden önce sonuçlarda istikrar yakalaması gerekiyor. Ligin sondan ikinci sırasında bulunan ve kümede kalma hattının iki puan gerisindeki Venezia ise Udinese karşısında aldığı iç saha galibiyetinin ardından bu maça çıkıyor.

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GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR:

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MAÇ KÜNYESİ:

Juventus-Venezia

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Goller:

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani. Teknik direktör: Spalletti.

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. Teknik direktör: Nicola.

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Hakem: Arena

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