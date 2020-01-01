Serie A için play-off ve play-out planı

İtalya Futbol Federasyonu, sezonun tekrar ertelenmesi durumunda Serie A'da play-off ve play-out sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının Avrupa’da ilk ciddi etkilediği ülke olan İtalya’da 9 Mart tarihli başbakanlık kararnamesiyle ligler durdurulmuştu.

'nın başlamasıyla beraber son günlerde Avrupa'nın büyük ligleri de karar alma aşamasını hızlandırmaya başladı. İtalya ’nın da yeniden başlaması gündeme geldi.

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İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın başlangıç tarihine 28 Mayıs’ta yapılacak toplantıda karar vereceklerini bildirmişti. Ancak İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, Serie A Başkanı Paolo Dal Pino ve Serie B ve C'den sorumlu yetkililer de dahil olmak üzere İtalyan futbolunun karar mercileri bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonucunda eğer sezon tekrar ertelenirse İtalya'nın ilk üç liginin (Serie A, Serie B, Serie C) play-off ve play-out senaryosu ile sona ereceği duyuruldu.