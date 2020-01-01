Serie A için kulüplerden '13 Haziran' kararı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arası sonrası futbola dönüş planları yapan İtalya Serie A'da kulüpler ligin yeniden başlama tarihi olarak 13 Haziran'da karar kıldı.
Lig yönetiminden yapılan açıklamada bugün kulüpler arasında yapılan toplantı sonucunda 13 Haziran tarihinde görüş birliği sağlandığı duyuruldu.
Serie A'nın planlandığı üzere bu tarihte devam etmesi için hükümetin vereceği karar bekleniyor.
Bilindiği üzere gün içinde Serie A ekiplerinin 18 Mayıs itibarıyla antrenmanlara başlaması yönündeki plan resmiyet kazanmıştı.