Real Madrid, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun savunmanın göbeğini ve orta sahayı güçlendirme talebini karşılamaya çalışıyor.

Real Madrid yöneticileri, Ibrahima Konate ile anlaşmanın savunma hattına güçlü bir takviye kazandırmak için yeterli olduğunu düşünüyordu.

Buna rağmen, İspanyol ekibinin Portekizli teknik direktörün isteklerini karşılamak için çalışmalara başladığı ve gelecek sezonun ilk transferinin fiilen tamamlandığı görülüyor.

Sport gazetesi, transfer uzmanı Matteo Moretto'ya dayandırarak, Real'in Como yıldızı Jacobo Ramon'a ait geri satın alma maddesini devreye sokacağını ve La Fabrica akademisi mezununun önümüzdeki yaz İspanyol ekibine döneceğini aktardı.

Moretto, çeşitli raporlarda yer alanın aksine, İspanyol ekibinin ödeyeceği miktarın 9 milyon avrodan az olacağına dikkat çekti. Ramon'un dönüşünün artık kesinleşmiş olmasına rağmen, bu durum onun transfer döneminin bitiminden sonra Real Madrid'de kalacağı anlamına gelmiyor.

Kulüp, ona güvenip onu A takıma katmak ya da satmayı tercih edip bu anlaşmadan maddi olarak faydalanmak konusunda bir karar vermek zorunda kalacak.

Como, Jacobo Ramon ile anlaşmak için Temmuz 2025'te yalnızca 2,5 milyon avro ödemişti. O günden bu yana piyasa değeri yükselmeyi hiç bırakmadı ve Transfermarkt sitesinin yayınladığı güncel rakamlara göre 45 milyon avroya ulaştı.

21 yaşındaki Ramon, teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde dikkat çekici performanslar sergiledi.

Ayrılığından bu yana gelişimini yakından takip eden Real Madrid, piyasa değerindeki artışın, onu satması halinde kulübe ek bir gelir sağlayabileceğinin ya da elinde tutmaya karar vermesi halinde nispeten düşük bir bedel karşılığında dikkat çekici bir savunmacıyı geri kazanma fırsatı sunabileceğinin farkında.

Jacobo Ramon, Real Madrid forması giymenin ne anlama geldiğini biliyor; ayrıca daha önce Santiago Bernabeu'da gol atmışlığı da var. Real Madrid ile 6 maça çıktı ve bu maçlarda, 2024-2025 sezonunda Real Mallorca karşısında son dakikalarda zorlu bir galibiyet kazandıran bir gol kaydetti.

Como ile ise şimdiye kadar 49 maça çıktı ve yalnızca dikkat çekici savunma yeteneklerine sahip olmadığını, aynı zamanda 5 gol kaydederek hücumda da tehdit oluşturduğunu kanıtladı.