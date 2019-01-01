Seri Milan'ı reddetti, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'ın Seri'nin transferi için Milan'la girdiği yarışta gülen taraf Fatih Terim ve ekibi oluyor.

İtalya'dan gelen son haberler taraftarını sevindirecek türden.

Tuttomercato, Galatasaray'ın Jean Michael Seri'nin transferini bitirdiğini ve oyuncunun perşembeye kadar İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı.

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Raimondo De Magistris'in geçtiği bilgiye göre, geride kalan cuma günü ile bir görüşme gerçekleştiren Seri cephesi bu görüşmelerden sonuç alamadı. Buna ek olarak, Galatasaray'ın son 24 saat içerisinde bu transfer için ciddi adımlar atmasıyla 27 yaşındaki oyuncu kararını netleştirdi.

Fildişili orta saha oyuncusunun perşembe gününe dek İstanbul'a gelmesi ve Cimbom'la sözleşme imazlaması bekleniyor.

Galatasaray, Jean Michael Seri'yi 'dan satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.