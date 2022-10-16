Türk futbolunun bir dönemine damgasını vuran Akın, yorumculuk koltuğunda ses getirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan ve futbol yaşantısını noktalamasının ardından şimdilerde yorumculuk yapan Serhat Akın, sevilen komedi programı Soğuk Savaş'a konuk oldu.

Yaptığı esprilerle izleyenlere oldukça eğlenceli anlar yaşatan gurbetçi futbol adamı, kendisine yöneltilen sorular karşısında ise zor anlar yaşadı.

Programda Beşiktaş'ın son dönemde eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael yerine teknik direktör arayışına başlaması gerektiğini belirten Akın, bu durumun siyah-beyazlı takım adına daha mutlu yarınları beraberinde getireceğini belirtti.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Akın, birçok kez milli formayı da giymişti.

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Akın, burada da bir şampiyonluk elde etmişti. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı kariyeri sekteye uğrayan Akın, Türkiye'ye Kocaelispor formasıyla dönmüş ve son olarak 2013-2014 sezonunda Berliner AK 07 takımının formasıyla kariyerine nokta koymuştu.