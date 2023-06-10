Sergio Ramos, kendisini ve Luka Modric'i Al-Ahli takımı ile ilişkilendiren bir taraftar gönderisini beğendi.

Ramos, Instagram'daki transfer gönderisini beğendi

Al-Ahli'ye transferi konuşuluyor

Modric, Suudi Arabistan'da Ramos ile aynı takıma gidebilir

NE OLDU? İspanyol defans oyuncusu, kulüple olan sözleşmesi bu ayın sonunda sona erdikten sonra Paris Saint-Germain'den ayrılmaya hazır. Ramos, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile anılıyor ancak şu ana kadar somut bir durum yok. Ramos, buna rağmen Instagram'da kendisinin ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı Luka Modric'in Orta Doğu'ya transfer olacağını öne süren bir taraftar gönderisini beğendi ve söylentileri alevlendirdi.

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BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun ocak 2023'te Al-Nassr'a transfer olması, diğer büyük Avrupalı yıldızların da Suudi Pro Lig'e katılma olasılığının önünü açtı. Benzema, Ronaldo'nun izinden gitti ve Al-Ittihad'a imza attı. Öte yandan Benzema'nın hemşehrisi N'Golo Kante'nin de Al-Ittihad'a transfer olması yüksek bir ihtimal. Bununla birlikte Al-Hilal, yazın başlarında Lionel Messi ile sözleşme imzalamak istedi. Fakat Arjantinli, sonunda MLS ekibi Inter Miami'ye gitme kararı aldı.