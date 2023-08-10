Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük imzasını atmak için girişimlerini sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig başlamadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek büyük bir moral depolayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, gözünü dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a dikmiş durumda. Galatasaray ile İspanyol oyuncunun adı bir süredir anılıyor ve şimdi bu konuyla ilgili birkaç yeni iddia var.

İddialar neler?

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Galatasaray'ın, serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Ramos için yaptığı teklifte garanti ücret, bonus ve sponsor desteği yer alıyor.

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Sarı-kırmızılıların gönderdiği teklif ile İspanyol stoperin beklentisi arasındaki fiyat farkı sadece 1.5-2 milyon Euro civarında.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise Ramos, en az 5 milyon Euro yıllık ücret istiyor. Öte yandan Galatasaray'ın Victor Nelsson ile vedalaşması durumunda Ramos'u transfer etme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Sergio Ramos'un 2022-23 sezonu performansı

Geçtiğimiz sezonu Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'de geçiren 37 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıktı.

Ramos, söz konusu 45 karşılaşmada hücuma da katkıda bulunarak dört gol atıp bir de asist yaptı.