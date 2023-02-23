İspanya futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Sergio Ramos milli takım kariyerni noktaladığını açıkladı. Milli forma altında 180 maça çıkan 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 yıldır giydiği ve iki Avrupa Şampiyonası, bir de Dünya Kupası kazandığı formaya veda ettiğini söyledi.

"İspanya Milli Takımı'na veda etme zamanım geldi.

Bu sabah teknik direktörümüzden performansım nasıl olursa olsun ve kariyerimde hangi başarıyı kazanırsam kazanayım onun planlarında yer almadığıma dair bir telefon aldım.

Artık sonuna geldim ve bu nedenle üzgünüm. Bu yolun daha uzun süreceğini ve ağzımda daha güzel bir tat bırakarak sona ereceğini ummuştum.

Bu yolculuğu kendi seçimimle veya performansım milli takım için yeterli seviyede olmadığı için sonlandırmayı hak ettiğime inanıyorum.

Modric, Messi ve Pepe gibi oyunculara hayranım ve onlara imreniyorum.

Ne yazık ki benim için böyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir.

Bana inanan herkese yürekten teşekkürler"