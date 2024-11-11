Militao ve Carvajal’ın sakatlıklarıyla savunmada sıkıntı yaşayan Real Madrid'de Sergio Ramos’un paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Real Madrid efsanesi Sergio Ramos, sakatlık yaşayan Eder Militao’nun sezonu kapatması sonrası yaptığı paylaşımla geri dönüş ihtimalini gündeme getirdi. Instagram'da paylaştığı videoda kondisyon çalışmalarına devam eden Ramos, bir yokuşta koşarken "Kendimi güçlü hissediyorum" notunu düştü.

38 yaşındaki Ramos, yaz aylarında Sevilla'dan ayrılmış ve kariyerine devam edebilmek için çeşitli kulüplerle görüşmeler gerçekleştirse de herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Ancak Real Madrid’in defans hattında yaşanan sakatlık krizinin ardından taraftarlar, deneyimli savunmacının geri dönme olasılığına dair büyük bir heyecan yaşıyor.

Militao sezonu kapadı

Real Madrid’de Militao’nun yanı sıra Dani Carvajal ve David Alaba da uzun süre sahalardan uzak kalacak. Militao'nun sağ dizindeki ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı doğrulandı. Bu durum, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi defans hattında zorluklarla baş başa bırakırken, Ramos’un geri dönüş sinyalleri taraftarları heyecanlandırıyor.

Paylaştığı video sonrası Instagram'da "Eve dönmeye hazırım" ve "Real Madrid’e git, tüm defans oyuncularımız sakatlandı" gibi yorumlar yapıldı. Ramos, eski takım arkadaşı Militao için de bir destek mesajı yayınlarken, "Güçlü ol, Mili. Yolu biliyorsun, bir kez yaptın ve yine yapacaksın" dedi.

16 sezon Real Madrid formasını terleten Ramos, burada beş La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncuları arasında yer alan Ramos, kariyerine Paris Saint-Germain ve Sevilla’da devam etmişti. Şimdi, sosyal medyada taraftarlar arasında oluşan geri dönüş talepleriyle yeniden gündemde.