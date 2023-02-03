15 yıl Messi'ye karşı oynayan Ramos, Arjantinli yıldızı "futbolun şimdiye kadar ürettiği en iyi oyuncu" olarak tanımladı.

NE OLDU? Ramos, Real Madrid'in kaptanlığını yaparken Barcelona'daki Messi'ye yaklaşık 10 yıl rakip oldu. Ancak iki futbolcu 2021'de Paris'te bir araya geldi ve Ramos şimdi, Dünya Kupası sahibi futbolcunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu kabul etti.

NE SÖYLENDİ? Ramos, PSG TV'ye verdiği bir röportajda Messi'nin kalitesine vurgu yaptı: "Messi'ye karşı oynarken yıllarca acı çektim. Şimdi ondan zevk alıyorum. O, futbolun yetiştirdiği en iyi oyuncu."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ramos, yaklaşık on yıl boyunca Cristiano Ronaldo ile birlikte Real Madrid forması giydi. İspanyol stoper, taraf değiştirdikten sonra Messi'nin eski rakibinden çok daha üstün olduğunu kabul etti.

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RAMOS'U NE BEKLİYOR? Stoper, PSG'de Messi ile birlikte oynamaya devam edecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan İspanyol savunmacının geleceği biraz belirsiz görünüyor.