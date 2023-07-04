Kariyerini altyapısından yetiştiği Sevilla’da tamamlamak isteyen Sergio Ramos’a kötü haber geldi.

PSG’den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve altyapısından yetiştiği Sevilla’ya dönmesi beklenen Sergio Ramos’un bu planı hayal kırıklığıyla noktalandı. 37 yaşındaki milli oyuncunun bu beklentisinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Sevilla Başkan Yardımcısı José Maria del Nido Carrasco, Ramos’un transfer gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

Carrasco ne söyledi?

Ramos’un Sevilla için önemli bir değer olduğunun altını çizen Carrasco, “Bugün, Sergio Ramos Sevilla FC için bir seçenek değil. Kendisi kulübümüzün alt yapıdan yetişmiş harika bir oyuncusu olsa da, onunla Sevilla arasında bir şey yok” dedi.

Öte yandan İspanyol basınından Marca ise efsane savunmacının MLS ekiplerinden Inter Miami’ye transfer olabileceğini öne sürdü.

MLS ekiplerinin belirli bir maaş miktarının üzerine sadece üç oyuncu için çıkabilmesi ve Inter Miami’nin Lionel Messi’nin yanı sıra Jordi Alba ve Sergio Busquets’i de transfer etmesi bu transferi şimdilik zora sokuyor. Son dönemde futbol piyasasına güçlü bir giriş yapan Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi gösterdiği Ramos’un geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.