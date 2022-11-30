Sergio Busquets: Şubat ayına kadar MLS'e transfer olmak istiyorum
Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, Katalan ekibindeki macerasını sonlandırdıktan sonra kariyerini ABD'de de sürdürmek istediğini açıkladı. Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Busquets, milli takım için bulunduğu Katar'da yaptığı açıklamada MLS'te forma giymeye sıcak baktığını söyledi.
Busquets ne söyledi?
"Şubat'a bu işin kesinleşmesini istiyorum.
Her zaman ABD'de de ve özellikle de Miami'de oynamak istediğimi söyledim ancak oradan herhangi bir takımla anlaşmaya varmadım.
ABD'de başka bir kulüpte de oynayabilirim.
Vereceğim kararı öğrenecek ilk kulüp Barcelona olacak. Bir karara vardığımda bunu ilk olarak Barcelona ile paylaşacağım"
Busquets'in Inter Miami'ye katılacağı yönündeki dedikodular, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin de bu takıma transfer olacağı yönündeki söylentilerin hemen ardından geldi.
Başkanlığını Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Phil Neville'in yaptığı ve David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Busquets ve Messi'nin yanı sıra Cesc Fabregas ve Luis Suarez'i de transfer etmek istediği biliniyor.
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