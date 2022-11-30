Sergio Busquets: Şubat ayına kadar MLS'e transfer olmak istiyorum

Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, Katalan ekibindeki macerasını sonlandırdıktan sonra kariyerini ABD'de de sürdürmek istediğini açıkladı. Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Busquets, milli takım için bulunduğu Katar'da yaptığı açıklamada MLS'te forma giymeye sıcak baktığını söyledi.

"Şubat'a bu işin kesinleşmesini istiyorum.

Her zaman ABD'de de ve özellikle de Miami'de oynamak istediğimi söyledim ancak oradan herhangi bir takımla anlaşmaya varmadım.

ABD'de başka bir kulüpte de oynayabilirim.

Vereceğim kararı öğrenecek ilk kulüp Barcelona olacak. Bir karara vardığımda bunu ilk olarak Barcelona ile paylaşacağım"