Xavi'nin, Sergio Busquets'i Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalamak için ikna edemediği bildirildi.

NE OLDU? Marca'ya göre efsanevi orta saha oyuncusu Sergio Busquets, kararını salı günü Barcelona'ya bildirerek birçok takım arkadaşının olmasını beklediği şeyi doğruladı. Busquets'in, yaşından dolayı performansının düşmesinden çekindiği ve Barça dönemini zirvede tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Barcelona Teknik Diektörü Xavi'nin, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını istediği ancak kulübün ona kabul edilebilir bir sözleşme teklifi sunamadığı bildirildi.

BÜYÜK RESİM: Busquets, MLS kulüplerinden bu yaz teklif alabilir. İspanyol orta saha, PSG'de ile sözleşmesi bitecek olan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile Inter Miami'de buluşabilir.

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BUSQUETS'İ NE BEKLİYOR? Barcelona, ayrılmadan önce Camp Nou'da Busquets'i onurlandırmak isteyeceği için yakında konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılabilir.