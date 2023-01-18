Barcelona'nın kaptanı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması için gelen astronomik teklifi kabul etmedi.

Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu ve kaptanı Sergio Busquets, Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre bu teklifi kabul etmeyen 34 yaşındaki oyuncunun gelecekte giyeceği forma netleşmedi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kontratı sezon sonunda bitecek olan Busquets'i takımda tutmak istediğini söylemişti.

Al-Nassr rüya takım hedefliyor

Daha önce MLS'te forma giymek istediğini belirten deneyimli oyuncunun ismi Real Madrid'in eski yıldızı David Beckham'ın sahibi olduğu ABD takımı Inter Miami ile de anılıyordu.

Görüşüne göre kendi rüya takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Al-Nassr'ın bir sonraki tranfer hedeflerinin Eden Hazard, Sergio Ramos ve Keylor Navas olması bekleniyor.

Bu isimleri kadroya katmak isteyen Al-Nassr dünyaca ünlü oyunculara kulüpten ayrılmalarının ardından elçilik yaptırarak, Suudi Arabistan'a Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını kazandırmak istiyor.