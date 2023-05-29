İspanyol devi Barcelona'dan ayrılacak olan Sergio Busquets için en unutamadığı zamanı seçmek çok da zor olmadı.

NE OLDU? Tecrübeli orta saha oyuncusu, mevcut tüm kupaları kaldırdığı ve inanılmaz maçlarda yer aldığı Katalonya'daki 15 yıllık ışıltılı kariyerindeki en iyi zamanını seçti.

Camp Nou'da kaptan kol bandını bırakmadan önce Barcelona'nın resmi kanallarına konuşan Busquets'ten kulüpteki zamanına ait en sevdiği bir anıyı seçmesi istendiğinde bu durum efsane oyuncu için pek de zor olmadı.

BÜYÜK RESİM: 34 yaşındaki İspanyol yıldız, Kasım 2010'da Jose Mourinho'nun Real Madrid'ine karşı elde ettikleri 5-0'lık Clasico galibiyetini seçti.

Barca'nın Pep Guardiola yönetiminde üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğuna ulaştığı yıl, ezeli rakiplerine fark atmışlardı.

Busquets ayrıca 2016-17 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain karşısında 6-1'lik harika geri dönüşe de vurgu yaptı.

Ancak Barça, bu müthiş geri dönüşün ardından Juventus'a elenmekten kurtulamadı.

BUSQUETs İÇİN SIRADA NE VAR? İspanyol orta saha oyuncusu, La Liga başarısının ardından Katalonya'dan ayrılıyor ve lig şampiyonluğu için dört yıllık bekleyişine son veriyor.

Bu yaz takımdan ayrılacak olan İspanyol efsanenin, şimdilik hangi takımla sözleşme imzalayacağı belli değil.