Manchester City’nin eski golcüsü, Real Madrid karşısında vatandaşını oynatmayan Pep Guardiola’yı eleştirdi.

Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Ingiliz ekibinin efsane oyuncusu Sergio Agüero karşılaşmanın ardından eski teknik direktörü Pep Guardiola’yı eleştirdi. Vatandaşı Julian Alvarez’in süre almamasını masaya yatıran Agüero, bunun yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Maçtan sonra AlbicelesteTalk adlı podcast programına konuşan Agüero, “Anlamadığım şey Julian’ın neden oynamadığı. Merak ediyorum ama söz konusu Pep olduğunda ne düşündüğünü bilemezsiniz. Bana kalsa Julian’ı hemen her maç oynatırdım çünkü onun aktif olmasına ve sahada ortaya koyduğu enerjiye ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Alvarez, Haaland’ın üst düzey performansından ötürü bu sezon sınırlı bir rolde kalmasına rağmen tüm kulvarlarda 15 gol atmıştı.

Real Madrid karşısında takımının performansını değerlendiren Guardiola ise oyunda kendilerinin üstün olduğu bölümde Real Madrid’in, Real Madrid’in üstün olduğu bölümde ise kendilerinin gol attığını ve dengeli bir maç izlediklerini belirtmişti.