Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından coşkusunu kontrol edemeyen Sergio Aguero, Fransız oyuncuya hakaret ve küfür etti.

Barcelona forması giydiği geçtiğimiz sezonda yaşadığı kalp ritmi problemi nedeniyle futbol hayatını oldukça erken yaşta noktalayan Sergio Aguero ülkesi Arjantin'in Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazandığı karşılaşmanın ardından Fransa'nın Real Madrid'de forma giyen genç orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı hedef aldı.

Final karşılaşmasının ardından sahaya giren ve uzun yıllar milli forma altında birlikte top koşturduğu Messi'yi omuzlarına alan Aguero eski takım arkadaşlarının kutlamalarına eşlik etmekten çekinmedi ve kupa töreninin ardından Arjantin soyunma inerek, buradaki coşkulu görüntüleri Instagram hesabındaki canlı yayınla takipçilerine aktardı.

Canlı yayın sırasında Camavinga hakkında küfürlü ifadeler kullanan ve yıldız oyuncu için, "S.. suratlı" diyen Aguero'nun Camavinga ile bilinen herhangi olumsuz bir geçmişi olmamasına rağmen bu şekilde davranması dikkat çekti. 500 binden fazla insana canlı yayın açan Aguero'nun Camavinga'ya yönelik sözleri için herhangi bir özür açıklaması yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.