Arjantin futbolunun unutulmaz golcülerinden Sergio Agüero, Cristiano Ronaldo’yu kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

Yaşadığı kalp ritmi problemi nedeniyle futbol hayatını noktalamak zorunda kalan Arjantinli efsane golcü Sergio Agüero, milli takımdan eski takım arkadaşı Lionel Messi’nin, Cristiano Ronaldo’dan daha iyi bir golcü olduğunu söyledi. Ronaldo’nun attığı gollerin birçoğunun şans eseri olduğunu savunan Agüero, Al Nassr’ın Portekizli yıldızını kızdıracak açıklamalara imza attı.

Agüero ne söyledi?

Twitch’teki bir canlı yayında konuşan Agüero, “Ronaldo’nun son golünü gördünüz mü? Bir kaleci hatasıydı. Bence Raul ona oranla çok daha iyi bir golcüydü. Karim Benzema’nın da Ronaldo’dan daha iyi bir golcü olduğuna inanıyorum” dedi. Messi ile saha dışında da büyük bir dostluğa sahip olan Agüero, efsane oyuncuyu oğlu Benjamin’in vaftiz babası yapmıştı.

2021’de Messi ile birlikte oynamak için Barcelona’ya transfer olma kararı alan Agüero’nun bu hamlesi, Messi PSG’ye imza atınca hayal kırıklığıyla noktalanmıştı. Avrupa’da Barcelona’nın yanı sıra Manchester City ve Atletico Madrid formaları giyen Agüero, City tarihinin en özel oyuncularından biri olmuş ve kulüp tarafından stadyumun hemen dışına heykeli dikilmişti.