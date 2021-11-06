Sergen Yalçın: Beşiktaş iyi izlenim vermiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yeniden ayağa kalkmak için "bir şeyler yapması" gerektiğini söylüyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşmanın kaderini son dakika golü belirledi ve sahadan 2-1 galip ayrılan taraf Karadeniz ekibi oldu.

Hem Avrupa'da hem de ligde alınan olumsuz sonuçların ardından Sergen Yalçın takımının iyi izlenim vermediğini kabul etti.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli aynı şeyleri söyleyemeyiz. Üzgünüz, diyemeyiz. Sorumluluk bende. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık.

Umarım bundan sonraki süreçte bu döngüde olmayız. Daha iyi performans sergilemeliyiz.

Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

Bazı şeyleri söylemek lazım, bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Artık bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenim vermiyor."

"Birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Kalanlarla antrenman yapacağız, bir hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sakatlık sürecinden geçti.

Pjanic, Alex hazır değil. N'Koudou en fazla 15 dakika dedik. Kimse mutlu değil ama bizim çözüm bulmamız gerekiyor. Herkesin görmek istediği sağlıklı bir oyuncu grubunu sunmamız gerekiyor."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ancak aynı puanı paylaştığı rakipleri henüz 12. hafta maçlarını oynamadı.

Avrupa'da aradığını bulamayan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kartal, 20 Kasım'da Alanyaspor ve 27 Kasım'da Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 24 Kasım'da Ajax'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, 7 Aralık'ta Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak.

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