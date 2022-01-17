Karim Benzema'dan Real Madrid'e Haaland - Mbappe şartı

34 yaşındaki oyuncu Karim Benzema, kulübü Real Madrid'i Erling Haaland - Kylian Mbappe arasında bir seçim yapmaya yönlendiriyor.

Fransız yıldız 13 yıldır formasını terlettiği İspanyol devinde gol ve asistleriyle fark yaratarak takımını sırtlamaya devam ediyor.

Ancak Real Madrid önümüzdeki yıl için takımda bir proje oluşturma planları yapıyor ve bu planlar Benzema'yı başka bir kulübe götürebilir.

Karim Benzema'nın Real Madrid'e şartı ne?

El Nacional'in haberine göre; Karim Benzema, Real Madrid'e Erling Haaland ile anlaşmaları halinde kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez'in şu an için takımdaki en ciddi sorunu bu.

Eğer Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan takıma katılırsa bir çıkış yolu aranacak. Ancak Haaland'ın yerine Kylian Mbappe gelirse bu sorun ortadan kalkıyor.

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Kylian Mbappe ile iyi bir ilişki içerisinde. Bu nedenle Mbappe'nin gelişi Benzema'yı takımda tutacak.

Öte yandan El Nacional'de yer alan diğer bilgilere göre; Benzema bir taraftan PSG'ye gitme planları yapıyor. Fransız yıldız, gelecek sezon Pochettino'nun yerini alacak Zinedine Zidane ile çalışmak istiyor.

Real Madrid ise Karim Benzema'dan gelir elde etmek istiyorsa onu bu yaz transfer döneminde satmalı.

Karim Benzema, Real Madrid'den ayrılır mı?

Karim Benzema özellikle Cristiano Ronaldo'nun vedasının ardından Real Madrid'de liderlik unvanını tamamen eline aldı. Fransız yıldız takımda fark yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde France Football tarafından Fransa'da yılın futbolcusu seçildi.

Ancak Real Madrid takımı gençleştirme ve genç oyuncular üzerinden uzun soluklu bir kadro oluşturma planları yapıyor. İspanyol devi bu hedef doğrultusunda hem Erling Haaland hem de Kylian Mbappe için son ana kadar yarışta olacak.

34 yaşındaki Karim Benzema'nın Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek. Fransız golcü formundan bir şey kaybetmese de Madrid ekibi onu yaz transfer döneminde satıp diğer büyük hamleler için gelir elde etmek isteyebilir.

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