Alman oyuncu, transfer çözümsüzlüğünün tek sebebinin para olmadığı konusunda ısrarcı.

Serge Gnbary, hem kendisinin hem de Robert Lewandowski'nin yeni bir kulüp arama konusundaki potansiyel kararlarının sadece finansal meselelerle ilgili olmadığını belirtti.

Alman oyuncu, tıpkı Polonyalı golcü gibi sözleşmesi sona ererken Bayern Münih'ten ayrılmaya istekli.

İkili, kulübün sözleşme uzatmak için yeni teklifleri reddederek, Bundesliga şampiyonuyla mevcut anlaşmalarının bitiminden bir yıl önce Allianz Arena'dan ayrılmak istiyor.

Alman futbolcu, transfer görüşmelerinin bu şekilde ilerlemesinin utanç verici olduğunu vurgularken başka konuların da transferdeki önemli detaylar olacağını belirtti.

Gnabry Bayern transfer efsanesi hakkında ne dedi?

Almanya'da düzenlediği basın toplantısında Gnabry, "Bana göre kulübün bir parçası olarak işlerin bu şekilde ilerlemesi utanç verici.

"Bu yüzden, bir şekilde barışçıl bir anlaşmanın gerçekleşeceğini umuyorum.

"Her birimiz sadece parayı düşünmüyoruz. Kendinizi iyi hissetmenizde büyük rol oynayan başka şeyler de var.

"Takdir her iki taraftan da gelmeli. Kulüpten oyuncuya ve oyuncudan kulübe…”

Lewandowski'nin geleceği ile ilgili durum nedir?

Polonyalı golcü, son derece başarılı geçen Münih döneminin bittiğini belirtirken takımdan ayrılmak istediğini de duyurdu.

Allianz Arena'daki anlaşmasının bitmesine bir yıl varken Polonyalı yıldızın adı, son dönemlerde güçlü bir şekilde Barcelona ila anılıyor.

İspanyol ekibi, Lewandowski için yüksek bir bonservis ücreti ödemeye istekli.

Ayrıca, Premier Lig takımları Liverpool ve Chelsea de oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında bulunuyor.

Gnabry'nin geleceği ile ilgili durum nedir?

Alman futbolcunun Bayern'deki sözleşmesi, önümüzdeki dönem sona erecek ve kulüp, onun kulüpte kalmasını istiyor.

Ancak, Real Madrid ve Liverpool'un oyuncuya yönelik bir ilgisi var.

Görünüşe göre, Lewandowski gibi o da La Liga veya Premier Lig’in dev ekiplerinden birisine transfer olabilir.

Gnabry, kariyerinde Arsenal ve West Bromwich Albion gibi takımlarda da oynadı ve İngiltere’ye dönme ihtimali de oldukça yüksek.

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