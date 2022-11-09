2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'ın turnuvanın ev sahipliğini aldığı dönemde FIFA'nın başkanı olan Sepp Blatter'den çarpıcı bir açıklama geldi. İsviçre'de yayım yapan Tages Anzeiger gazetesine konuşan Blatter, 2010 yılında organizasyonu Katar'a vermeyi bir hata olarak nitelendirirken, kötü bir seçim yaptıkları özeleştirisinde bulundu.

"Katar, her şeyden önce İsviçre'deki 1954 Dünya Kupası'ndan bu yana şampiyonayı düzenleyen en küçük ülke ve Dünya Kupası onlar için çok büyük bir organizasyon.

Ayrıca sosyal hususlar ve insan hakları konusunun da üzerinde durmak gerekiyor. FIFA 2012 yılında Katar'daki turnuvaya hazırlık sürecinde şantiyelerdeki şartları göz önünde bulundurdu ve ev sahibi ülkeleri seçmek için aradığı kriterleri tekrar gözden geçirdi.

Ben seçim sürecinde oyumu ABD'ye vermiştim. Katar kötü bir seçimdi o dönemin başkanı olarak bundan ben sorumluyum.

O dönemin UEFA Başkanı Michel Platini, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin resmi konutuna davet edildi.

Bu görüşmede Katar'ın o dönemki veliaht prensi ve şimdiki emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani de oradaydı.

Bu görüşmenin ardından Platini beni aradı ve Dünya Kupası için düşüncesinin değiştiğini söyledi.

ABD Dünya Kupası için favoriydi ama Michel Platini ve onun ekibinin dört oyu sayesinde Dünya Kupası 14'e karşılık sekiz oyla ABD yerine Katar'a gitti.

İşin gerçeği tamamen bu. FIFA'nın şimdiki başkanı Gianni Infantino'nun bir yıldır Katar'da yaşadığını biliyorsunuz. Başkanı Katar'da yaşayan FIFA, Katar'a herhangi bir konuda ne söyleyebilir?"