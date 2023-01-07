Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, gereksiz top kayıpları yaptıkları bir maçta 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün bizim de rakibimizin de 3 puana ihtiyacı vardı. Biz 1 hafta arayla oynadık, rakibimiz daha kısa sürede hazırlandı.

Son maçlarında iyi oynadılar ve maçı kazandılar. O moralle bize karşı çıktıklarında daha iyi işler yapmayı bekliyorduk.

Oyunun kontrolü bizdeydi ama rakibe de şans verdik. Çıkışta top kayıplarımız oldu. Gereksiz kayıplarla rakibin kontratağa çıkacağını biliyorduk.

İkinci yarı daha kontrollüyken, top bizdeyken kaybettik ve gol yedik. Bu da paniklemeyi getirdi. 2-1'e rağmen tüm oyuncular 3 puan için elinden geleni gösterdi. Oyuna hakim olmak bakımından eksiklerimiz vardı.

Hücumda daha fazla topa sahip olma, şutumuz ve ortamız var ama daha üstün oynamamız lazım. Henüz o seviyeye gelmedik.

Oyun olarak da zaaflarımız var. Şu aşamada 3 puanla gitmek zorundayız. Eksiklerimizin de gelmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

Bugün için 3 puan almak önemliydi."