Sergio Ramos’un ‘marka’ bir futbolcu olduğunu belirten Şenol Güneş, İspanyol stoperin Türkiye’de olduğunun iddia edildiğini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferde adı geçen futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Güneş, Sergio Ramos iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Ramos’un Amerika'ya gideceği söylendi, şu an Türkiye olduğu söyleniyor. Ramos kendisini kanıtlamış bir oyuncu.

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Uzun yıllar futbol oynamış, kaliteli, markalaşmış bir oyuncu. Şu anda gündemde olmadığı için bir şey diyemiyorum."

Şenol Güneş, Anderson Talisca hakkında ne dedi?

Tecrübeli teknik direktör, bir süredir gündemde olan Anderson Talisca ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Talisca hakkında geçen de söyledim, istediğimiz ama gerçekler arasında fark var. Telefon konuşmamız, resmî teklif değildi. Gerçekleşmesi zor. Talisca gelmek isterse, değerlendirebiliriz ama maliyet, kulübün istediği paralar çok önemli. Zor bir transfer."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde 17 Ağustos Perşembe akşamı Neftçi Bakü'yü konuk edecek.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesine büyük bir avantajla çıkacak.