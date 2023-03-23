Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin ceza aldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken siyah-beyazlılarda Dele Alli ile ilgili sıcak saatler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde antrenman öncesinde İngiliz yıldıza ulaşamadıklarını belirten Şenol Güneş, bugün yapılan antrenmanda Alli'nin de yer aldığını bildirdi.

Ne söylendi?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Ancak bu çok ciddiye alındı. Dele Alli geç geldi ve ceza aldı.

"Alli'nin özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin. Asıl öne çıkılması gereken konular başkaydı."

Dele Alli ve Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Kartal, millî aranın ardından derbi mücadelesinde 2 Nisan'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar bir sonraki hafta ise Giresunspor'u konuk edecek. Dele Alli, sakatlığının ardından ilk 11'e girmek için tekrar çabalayacak.