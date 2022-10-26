Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, yeniden Vodafone Park'a dönmeye yeşil ışık yaktı.

Valerien Ismael ile yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş, bir yandan ya yeni teknik direktör arayışına hızlıca başladı.

Hatayspor maçından itibaren gündemde iki isim ön plandaydı. Bunlardan biri Şenol Güneş, diğeri ise Sergen Yalçın.

Bu iki isimden Şenol Güneş, Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı ve siyah-beyazlı taraftarlara selam gönderdi.

Ne söylendi?

Şenol Güneş ile telefondan görüştüğünü söyleyen A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında şu sözleri aktardı:

"Az önce kendisiyle konuştum. Sesi gayet iyi geliyor. 'Hocam nedir durum, hayırlı olsun diyeyim mi?' diye sordum. 'Bir ön görüşme yaptık, yarın belli olur' dedi. 'Beşiktaş taraftarına bir şey söylemek ister misin?' diye sordum, 'Tüm Beşiktaşlılara selamlar, şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz' dedi."

Görüşmelerdeki detaylar neler?

Yine A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Güneş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Güneş, kulüpten yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş'ın yarın ilk önce Valerien Ismael'in görevden ayrıldığını, ardından da Şenol Güneş'in yeni teknik direktör olarak göreve başladığını açıklaması bekleniyor.