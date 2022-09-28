Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlar sorumluluğu görevinden bir süre ayrılan Selim Soydan, kendisinin ardından bu göreve getirilen Hamit Altıntop'un, ay-yıldızlı takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kuyusunu kazdığını öne sürdü. Sabah gazetesine konuşan Soydan, Altıntop'un milli takım kurgusunun iyi gitmediğini belirtti.

"Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber. Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?"