Aslan'ın eski kaptanı, Galatasaray'a transferinin Süper Lig'in seyrini değiştirdiğini iddia ediyor.

Galatasaray'ın ve A Millî Futbol Takımı'nın efsane oyuncularından Selçuk İnan, Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferinin önemine değindi.

İnan, sarı-kırmızılı kulübe imza atmaması halinde Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini vurguladı.

Eski futbolcu aynı zamanda Galatasaray'da oynayarak büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Ne söylendi?

Asist Analiz'e konuşan Selçuk İnan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Ben hep mütevazi biri oldum. Ama bir gerçek varsa o sene gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım Galatasaray'da.

"Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu. Benim o zamandaki olduğum halimle şu an bonservisi elinde olan bir oyuncuyu almak kolay değil Türkiye'de.

"Galatasaray'a gelmem de birçok yöneticinin emeği var ama ben hayatım boyunca bir karar aldıysam onun peşinden giderim.

"Galatasaray'da oynamak hayalim ve gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi. Bu fırsat gelince de başka bir şey düşünmeden oraya gitmiştim."

Selçuk İnan, teknik direktörlük hakkında ne dedi?

Teknik direktörlük için ekibini oluşturduğunu aktaran İnan, şunları söyledi:

"Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk.

"A lisansımı da aldım. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var."