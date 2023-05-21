Sekiz yıl sonra bir ilki yaşayan Liverpool'da Klopp: "Şımarık değilim!"

Premier Lig ekibi Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

NE OLDU? Roberto Firmino'nun 89. dakikada kaydettiği golle Aston Villa'ya karşı maçın son anlarında beraberliği yakalayan Liverpool, aldığı bu sonucun ardından sekiz yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde oynayacak.

Kırmızılar, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, üç kez finale yükseldi ve bir kez kupayı kaldırdı, ancak Klopp, takımının Avrupa'nın ikinci kupasında elinden geleni yapacağını söylüyor.

NE SÖYLEDİLER: Liverpool'un sezonun son iç saha maçında Villa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra BBC Sport'a konuşan Klopp, "Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmek için uğraşacağız.

"Ben şımarık değilim. Premier Lig'de mücadele eden tüm bu takımlarla Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmamız inanılmaz. Bu gerçekten zor ve başardık, bu iyi bir şey.

"Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nin sesini bile duyamıyorduk, o kadar uzaktaydık, ancak gidip başarılar ve kupa kazandık. Avrupa Ligi kesinlikle iyi. Neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

BÜYÜK RESİM: 10 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı sadece bir puana indirmişti.

Ancak Manchester United'ın Bournemouth karşısında aldığı galibiyet, Kırmızı Şeytanlar'ı bir maç eksiğiyle 3 puan öne taşıyınca umutlar tükendi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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BİLİYOR MUSUN? Liverpool taraftarları Şampiyonlar Ligi'ne gidememekten dolayı hayal kırıklığı yaşasa da Klopp, kulüpte kazanamadığı tek kupa olan Avrupa Ligi'ni kazanmayı umuyor.

LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp'un ekibi, büyük bir yaz transfer dönemi başlamadan önce, Premier Lig'den düşmeyi garantileyen Southampton ile karşılaşacak.