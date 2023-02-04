Dortmund'a transfer olmasının ardından kanser teşhisi konan yıldız oyuncu, Alman ekibiyle ilk golünü çok özel bir günde attı.

Dortmund'un yaz transfer döneminde Ajax'tan transfer ettiği ancak kanser teşhisi nedeniyle uzun bir süre boyunca sahaya süremediği yılızı Sebastien Haller, Dünya Kanser Günü'nde golle tanıştu. Bundesliga'da üçüncü kez forma giyen golcü oyuncu takımının Freiburg'u 5-1 yendiği karşılaşmada Raphael Guerreiro'nun asistle takımının üçüncü golünü attı.

Skoru 3-1'e getiren Haller'in golü sonrasında başta takım arkadaşları olmak üzere tüm Dortmund cephesi büyük bir sevinç yaşadı.

İki kez ameliyat oldu

Geçen sezon Ajax formasıyla 34 gol atan Fildişi Sahili vatandaşı oyuncu, Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın yerine transfer edilmişti. Temmuz ayında ameliyat olan Haller, Kasım ayında ikinci bir operasyon geçirmişti.

Dortmund formasıyla ilk maçına çıkmak için Ocak ayına dek beklemek zorunda kalan Haller Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt forması da giymişti.

Burada gösterdiği etkileyici performansın ardından 2019-2020 sezonunda West Ham United formasıyla Premier Lig'e adım atan Haller, İngiltere'de ise beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.