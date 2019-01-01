Schalke 04, Merih Demiral'ın peşinde

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

ekiplerinden 04, ara transfer döneminde savunmanın merkezini tanıdık bir isimle güçlendirmek istiyor.

Tuttosport'un haberine göre Alman ekibi, 'ta forma giyen Merih Demiral'ı listenin başına yazdı. Ozan Kabak'ın performansından memnun olan Schalke'nin İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral'ı da kadrosuna katarak güçlü bir savunma hattı oluşturmak istediği belirtilirken Juventus'un yıldız futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle bırakmaya niyetli olmadığı ifade edildi.

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Alman ekibinin Juventus'ta yeterince forma şansı bulamayan genç yıldızı daha fazla forma şansı vadederek ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 21 yaşındaki Merih için; "Merih enerjiden patlıyor ve bunu takım arkadaşlarına da yansıtıyor. Bu kadar enerji dolu bir futbolcunuz varsa, onu oynatmak zorundasınız. Maç içinde de bu enerjisini sürdürdüğünde vazgeçilmez biri hâlini alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sezonun ilk haftalarında şans bulmakta zorlanan Merih Demiral, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere beş resmi maçta İtalyan devinin formasını giydi.