Arjantinli teknik adam Lionel Scaloni'nin, Lionel Messi'yle ilgili farklı planları var.

Messi, haziranda 35 yaşına girdi

Katar'daki turnuvanın son Dünya Kupası olabileceğini söyledi

Scaloni daha fazlasını umuyor

NE OLDU? Messi daha önce 2022 Dünya Kupası'nın, kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını düşündüğünü itiraf etmişti. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez kupayı kaldırmak için Katar'a gidiyor. Arjantin, turnuva öncesi favorilerden biri ancak teknik direktör Scaloni, Messi'nin başka bir finalde yer alma şansının düşük olmadığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Scaloni, CNN Radio Arjantin'e verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu son olabilir ama umarım olmaz. Sahada mutlu ve birçok insanı mutlu ediyor.

"Eğer onunla ilgilenir ve onu gerektiği gibi taşırsak, futbol dünyasının istediği gibi daha fazla maç oynayabilir."

BÜYÜK RESİM: Messi bu sezon PSG'de elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Dünya Kupası'na harika bir şekilde giriyor. Forvet, Ligue 1 şampiyonu için sadece 17 maçta 11 gol atıp 14 asist yaptı ve bu formunu millî takımına taşımayı umuyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty

Getty

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Scaloni'nin ekibi, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı maç ile 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermeye başlayacak.