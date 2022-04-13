Granit Xhaka, kulübün taraftarlarıyla daha güçlü bir ilişki kurma arzusunu ifade ederken "özel bir şey" elde edene kadar Arsenal'den ayrılmayacağını vurguladı.

Xhaka, 2016 yılında Borussia Mönchengladbach'tan Emirates Stadyumu'na 46 milyon dolar’lık bir transfer gerçekleştirdi ve o zamandan beri kendisini Topçular ekibinin önemli bir üyesi olarak kabul ettirdi.

Orta saha oyuncusunun zayıf disiplin sicili, onu taraftarlar arasında bölücü bir figür haline getirdi ve Ekim 2019'da Premier Lig'de Crystal Palace maçında oyundan çıkarken yuhalandı.

O anlarda, İsviçreli oyuncu Arsenal taraftarına “s.ktir git diyerek oyun alanını ter etti. Bu olayın ardından uzun bir süre medyanın gündeminden düşmedi.

Ne söylendi?

Xhaka, olaydan sonra Unai Emery tarafından kaptanlık görevlerinden alındı ​​ve menajerin planlarına dahil edilmedi, ancak İspanyol hoca bir ay sonra görevden alındı.

Mikel Arteta, Emery'nin yerine geçti ve yavaş yavaş Xhaka'yı yeniden takıma kazandırdı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında 2024 yılına kadar yerine getirmeyi planladığı yeni bir sözleşme taahhüdünde bulundu ve taraftarlarla daha iyi bir ilişki kurmaya hevesli görünüyor.

Players' Tribune'e konuşan Xhaka, "Dışarıdaki insanlarla ve taraftarlarla daha iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyorum.

"Onlarla daha yakın olabilmek isterim. Onlarla hiç görüşmüyoruz, hiç konuşmuyoruz.

“Bizi sadece 90 dakika sahada görüyorlar ve vedalaşıyorlar.

"Daha önce nasıl antrenman yaptığımızı bilmiyorlar, senin nasıl hissettiğini bilmiyorlar, ailenle bir sorunun olup olmadığını anlamıyorlar.

"Birçok noktayı kaçırıyorlar ve bu yüzden ayrıntılı olarak hiçbir şeyi bilmiyorlar.

“Bu sezondan sonra burada hala iki yıllık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar bu kulübe her şeyimi vereceğim.

"Bu kulüple özel bir şeyler kazanmadan hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Xhaka'nın Arsenal kariyeri

İsviçreli oyuncu, Arsenal'deki altı yıllık kariyeri boyunca toplamda oynadığı 242 maçta 13 gol ve 22 asist kaydetti.

Gladbach’ın eski yıldızı, bu süre zarfında iki FA Cup madalyası kazandı, ancak bu sezon Topçular ile herhangi bir kupa kazanma ihtimali yok.

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