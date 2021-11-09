Saul Niguez, Atletico Madrid’e dönüyor

Chelsea’ye büyük umutlarla transfer olan Saul Niguez için Ada’da işler bir türlü yolunda gitmedi. Atletico Madrid’den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Saul, Marca'da yer alan habere göre; İngiltere’de Şubat ayını bile göremeyecek.

İspanyol orta saha, Chelsea’ye geldiği günden bu yana sadece 239 dakika sahada kalabildi. 2021/22 sezonunda Saul’den daha az süre alan tek Chelsea oyuncusu, üçüncü kaleci Marcus Bettinelli.

Thomas Tuchel’in B planı olarak bile düşünmediği Saul’ün Chelsea formasını giydiği 239 dakikanın 166’sı Lig Kupası’nda oynanan iki maçta geldi.

Premier Lig’de kulübeye demir atan Saul, sadece iki maçta yeşil sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, dördüncü haftadaki Aston Villa maçında 45 dakika, 10. haftadaki Newcastle United maçında ise iki dakika oynadı.

Atletico cephesi yalanladı

Atletico Madrid, Saul’ün ara transfer döneminde takıma döneceğine yönelik iddiaları reddetti. İspanyol kulübüne göre, Saul’ün kiralık sözleşmesinde erken fesih seçeneği yer almıyor. Bu durumda Saul, Temmuz 2022’ye dek Chelsea’de kalmak zorunda.

Saul’ün gidişiyle elde edilen gelir ve açılan maaş bütçesi, Atletico’nun Barcelona’dan Antoine Griezmann’ı transfer etmesine olanak tanımıştı.

Öte yandan, Tuchel’in Saul konusundaki görüşleri dramatik biçimde değişmediği takdirde Chelsea’nin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Bunun bilincinde olan Atletico, planlarını Saul’ün önümüzdeki yaz geri döneceği varsayımıyla yapıyor.

Saul pes etmedi

İspanya milli takımının da formasını giyen oyuncunun henüz havlu atmaya niyeti yok. Saul rüzgarın yönünü değiştirip, İngiltere’de kalıcı olmaya kararlı.

Chelsea’nin kalabalık orta saha rotasyonunda Jorginho, Mason Mount, N'Golo Kante gibi isimlerin gerisinde kalan Saul, şu ana kadar kendisine verilen şansların yetersiz olduğunu düşünse de, mücadeleyi sürdürme niyetinde.

Oyuncuya yakın bir kaynak, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Premier Lig’de neredeyse hiç oynamadan nasıl adapte olabilir?” sözleriyle Tuchel’i eleştirmişti.

“Büyük bir kulüpten geldi ve büyük maçlar oynamaya alışkın. Baskıyı kaldırabileceğini göstermek istiyor.”

“Kızgın değil, Londra’da mutlu, kız arkadaşı da öyle. Buraa kalıcı olmaya kararlı, ama daha fazla forma şansı istiyor. Yedek kulübesinde bu kadar fazla kalmak onun için bir sürpriz oldu.”