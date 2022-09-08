Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi de yaşayan yıldız oyuncu, Atletico Madrid'de aldığı süreden memnun değil.

Atletico Madrid'in Barcelona'dan kiraladığı Fransız golcüsü Antoine Griezmann teknik heyetin, belirli bir maç sayısına ulaşması halinde zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek olmasından ötürü kendisine fazla süre vermemesinden ötürü rahatsızlığını dile getirdi. Diego Simeone'nin satın alma maddesinin aktif hale gelmemesi için 11'de şans vermediği yıldız oyuncu, Atletico Madrid formasıyla daha fazla süre almak istediğini söyledi.

Daha fazla oynamak istediğinin çok açık olduğunu belirten ve bunu dile getirmekten çekinmeyen Griezmann, buna rağmen kendisine verilen süre ne kadar olursa olsun sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Bu sezon yedek kulübesinde oturmak zorunda kalmasına rağmen şans bulduğu beş maçta üç kez fileleri sarsan Griezmann, takımının Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında galibiyet golünü atmıştı.

2019 yazında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 120 milyon euro karşılığında transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamamıştı. Barcelona formasını giydiği üç sezonda 102 maça çıkan oyuncu 34 kez gol sevinci yaşamıştı. 31 yaşındaki oyuncu kariyerinin en iyi sezonunu ise 2015-2016 sezonunda 54 maça çıkıp, 32 gol attığı Atletico Madrid'de, Diego Simeone'nin yönetimi altında yaşamıştı.