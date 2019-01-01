İZLE | Sassuolo Mapei Stadyumu'nda balık tutma keyfi

Serie A ekiplerinden, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Sassuolo Stadı'nda taraftarlar balık tuttu.

İtalya 'nın 30. haftasında sahasında 'yu konuk eden , rakibini 4-0 mağlup etmiş ve milli futbolcumuz Merih Demiral, 2 de gol kaydetmişti.

Ancak maçın öne çıkan anları, yalnızca gol dakikaları değildi.

Sassuolo'nun Mapei Stadyumu, İtalyan adıyla "Città del Tricolore" yani Üç Renkli Şehir Stadı, taraftarların sahaya girişini engelleyen bir özelliğe sahip.

1995'de sahanın çevresine kazılan hendekler, olay çıkarmak isteyen taraftarların aniden sahaya girmesini engellemek üzere yapılmıştı. Ancak 4 Nisan Perşembe günü oynanan Chievo maçında öyle bir yağmur yağdı ki hendeğin içerisi suyla doldu ve adeta bir su kanalına dönüştü.

Taraftarlardan birinin, elinde makarayla hendekten balık tuttuğu video, "Mapei Stadyumu'nda maç izlerken sıkıldıysanız, balık tutarak keyiflice vakit geçirebilirsiniz." başlığıyla sosyal medyada yayınlandı ve hızla yayılmaya başladı.

İşte o video: