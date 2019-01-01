Sarri: Yalnızca bir ırk var o da insan ırkı!

Sarri, Serie A'da ve dünyada artan ırkçılık söylemlerine tepki gösterirken bu tür protestoları durduracak teknolojiye sahip olunduğunu belirtti.

Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 'da artan ırkçılık eylemlerine karşı tepki gösterdi.

Son olarak, Verona ile Brescia arasında oynanan karşılaşmada ırkçı protestolara maruz kalan Mario Balotelli, tepki göstererek sahayı terk etmek istemişti.

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Juventus Teknik Direktörü Sarri, ırkçılığın toplumsal bir mesele olduğunu ve futbol dünyasının buna karşı bir olması gerektiğini ifade etti:

"Maalesef futbolda ırkçılıktan bahsederken gülümsüyorum. Çünkü stadyumdaki ırkçılar toplumda da böyleler. Stadyum dünyadan farklı bir yer değil. Futbol içinde bu insanların durdurmak için yeterli teknolojiye sahibiz. 2019 yılında hala ırkçılıktan söz etmemiz kabul edilemez. Yalnızca bir ırk var o da insan ırkı."

Irkçılık söylemlerine tepkiler gelmeye devam ederken, Serie A kulüplerinden da pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratına maruz kalan Mario Balotelli için destek mesajı paylaştı.