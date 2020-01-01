Sarri: Oyuncularımla beraber ağladım
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2018/19 sezonunda Chelsea'de görev yapan Maurizio Sarri, İngiliz devinde sadece 1 sezon çalışmıştı. Oldukça tartışmalı geçen sezonda İtalyan teknik adam Mavililerle Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.
O günleri anlatan Sarri, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra oyuncularla birlikte ağladığını itiraf etti;
"Chelsea'de ilk 6 ayımda soyunma odasında oyuncularla çatışmacı bir ilişkim vardı. Ama Avrupa Ligi finalinden sonra soyunma odasında hep birlikte ağladık."
Oyunculara karşı davranışları hakkında da konuşan Sarri, "Ben oyuncuların sırtını sıvazlayan biri değilim. Hataları hakkında çok fazla, yaptıkları iyi şeyler hakkında ise çok az konuşuyorum" ifadelerini kullandı.