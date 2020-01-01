Sarri: Oyuncularımla beraber ağladım

Chelsea'de oyuncularıyla yaşadığı çatışmalarla gündeme gelen Maurizio Sarri, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

2018/19 sezonunda 'de görev yapan Maurizio Sarri, İngiliz devinde sadece 1 sezon çalışmıştı. Oldukça tartışmalı geçen sezonda İtalyan teknik adam Mavililerle 'ni kazanmıştı.

O günleri anlatan Sarri, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra oyuncularla birlikte ağladığını itiraf etti;

"Chelsea'de ilk 6 ayımda soyunma odasında oyuncularla çatışmacı bir ilişkim vardı. Ama Avrupa Ligi finalinden sonra soyunma odasında hep birlikte ağladık."

Daha fazla takım

Oyunculara karşı davranışları hakkında da konuşan Sarri, "Ben oyuncuların sırtını sıvazlayan biri değilim. Hataları hakkında çok fazla, yaptıkları iyi şeyler hakkında ise çok az konuşuyorum" ifadelerini kullandı.