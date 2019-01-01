Sarri, Kovacic'i bırakmak istemiyor

Maurizio Sarri, Mateo Kovacic’in bonservisinin alınmasını istediğini yönetime bildirdi.

’den kiralanan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Kovacic’in bonservisini almak için çalışmalara başlanılması gerektiğini söyleyen Sarri, aynı zamanda Gonzalo Higuain’in de takımda kalmasını istiyor.

Transferlerin gerçekleşmesindeki en önemli engel ise yaklaşık 1,5 ay önce FIFA’nın ’ye getirdiği ve 2020’nin Ocak ayında sonra erecek iki dönemlik transfer yasağı olarak görülüyor.

Yasağın kaldırılması yönünde umutlu olan İtalyan teknik adam, Chelsea’de kalmaya sıcak bakan Hırvat orta saha hakkında yaptığı açıklamada “Kovacic şu an için kiralık ama gelecek sezonlarda takımda kalmasını çok isterim. Onun bulunduğu pozisyonda sıkıntılar yaşıyoruz çünkü elimizde sadece Jorginho var. Benim fikrime göre Kovacic, iyi bir merkez orta saha oyuncusu ama bildiğiniz üzere defansif orta saha pozisyonunda teknik oyuncuları kullanmayı tercih ediyorum. Son maçta Jorginho 161 kere topla buluştu. Oyunumuzun kalitesi için sadece pas kalitemizin yüksek olması yetmez, topu taşırken de kadronuzda kaliteli ayakların olması lazım. Başka bir orta sahayı değil, Kovacic’i istiyorum.” İfadelerini kullanarak bu konuda ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 42 resmi maça çıkan Kovacic, henüz gol sevinci yaşayamazken, takımına 2 asistlik katkı sağladı.