Santos Başkanı Marcelo Teixeira: Neymar Suudi Arabistan’dan ayrıldıktan sonra Santos’a dönecek

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir futboldan uzak olan Neymar’ın Suudi Arabistan’daki günleri sayılı görünüyor.

Brezilya ekibi Santos’un altyapısından yetişen efsane oyuncu Neymar’ı kadroya katmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi. Geçen yaz Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema’nın ardından Suudi Arabistan’a transfer olan üçüncü büyük yıldız olan Brezilyalı yıldız ülkesi için oynadığı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Santos başkanı ne söyledi?

Santos’un başkanı Marcelo Teixeira 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere çoktan başladığını ifade ederken, Santos taraftarlarının bu transfer için umutlu olmaları gerektiğini söyledi.

Neymar ile olan görüşmelerinin olumlu geçtiğini aktaran Teixeira, “Geri dönüp burada oynayabilmesi için sakatlıktan sonra iyi bir şekilde iyileşmesi gerekiyor. Suudi Arabistan'daki deneyimine devam edecek ve sonra buraya geri dönecek” dedi.

Yollar ayrılabilir

Al-Hilal'in kadroda yer bulmakta zorlandığı düşünüldüğünde Neymar'ın ayrılması hem kendisi hem de kulüp için faydalı olabilir. Jorge Jesus’un ekibi Ocak ayında Brezilyalı savunmacı Renan Lodi ile sözleşme imzaladı ancak başka bir denizaşırı oyuncuyu kaydetmek için Neymar'ı kadrodan çıkarmak zorunda kaldı.

Kulüp Neymar'ı sezon sonunda sakatlıktan döndüğünde yeniden kaydettirebilecek ancak Suudi Arabistan'daki geleceği artık oldukça belirsiz görünüyor. Neymar'ın Al-Hilal ile olan anlaşması Haziran 2025'e kadar devam edecek ve sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var ancak iki taraf karşılıklı anlaşmaya vararak yol ayrımına gidebilir.