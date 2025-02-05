Santos'a imza atan Neymar'dan akıllara durgunluk verecek helikopter şovu

Brezilyalı yıldız, Santos antrenmanlarına özel tasarlanmış helikopteriyle gidiyor ve şehirde yeni bir malikane satın almayı planlıyor.

Neymar, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos’a dönüşünü özel bir şekilde kutluyor. Yıldız futbolcu, antrenmanlara özel tasarlanmış helikopteriyle katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Neymar, henüz Santos'ta bir mülk satın almadığı için antrenmanlara yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Rio de Janeiro'daki evinden helikopterle gidip geliyor.

Geçtiğimiz hafta Santos’a 6 aylık bir sözleşme ile geri dönen Neymar’ın kontratı, bir yıl daha uzatma opsiyonu içeriyor. Brezilyalı süperstar, 2026 Dünya Kupası’na kadar en iyi formuna geri dönmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Neymar’ın, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal ile 130 milyon sterlinlik yıllık kontratını karşılıklı anlaşmayla feshettiği duyurulmuştu. Suudi Arabistan’da bir buçuk sezon boyunca yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sadece bir gol atabilen yıldız futbolcu, kariyerini yeniden canlandırmak için Brezilya’ya döndü.

Santos’ta yeni bir malikane alacak

Brezilyalı basın kuruluşu Globo'nun haberine göre, Neymar Santos'ta lüks bir malikane satın almayı planlıyor. Morro de Santa Terezinha'da bir mülk alması beklenen yıldız futbolcunun, şu anda Rio de Janeiro'nun Mangaratiba bölgesinde ailesi, eşi Bruna Biancardi ve kızları ile birlikte yaşadığı biliniyor.

Neymar’ın ayrıca bölgede, içerisinde 500’den fazla hayvanın bulunduğu bir safari alanına sahip 1,2 milyon sterlin değerinde bir başka malikanesi daha olduğu bildirildi.

Helikopterle antrenman yolculuğu

Brezilya basınına göre, Neymar’ın antrenmana yaptığı bir saatlik helikopter yolculuğu kendisine yaklaşık 480 sterline mal oluyor. Ancak bu fiyat, mürettebat maaşları ve bakım masraflarını içermiyor.

Özel tasarım helikopteri 2019 yılında üretilmiş olup, kötü hava koşullarında uçabilme özelliğine sahip. Araç, iki pilot ve sekiz yolcu taşıma kapasitesine sahip olup, ek olarak bagaj alanı ve iki motor içeriyor.

Önemli maaş kesintisini kabul etti

Neymar, Santos’a dönüşü için ciddi bir maaş kesintisini kabul etti. Yeni kontratı kapsamında yaklaşık 135 bin sterlin (1 milyon Brezilya reali) aylık maaş alacak ve imaj haklarının yüzde 90’ına sahip olacak. Bu maaş yapısı, yıldız futbolcunun 2010-2013 yılları arasında Santos’taki ilk dönemine benzer bir anlaşmayı yansıtıyor.

Neymar, 2009 yılında 17 yaşındayken Santos’un A takımına yükselmiş ve 2013 yazında Barcelona’ya transfer olana kadar kulüp için 220 maçta 134 gol kaydetmişti.

Barcelona’da ise 105 gol atarak kulüp tarihinin en skorer 17. oyuncusu olmayı başarmıştı.

Santos başkanından duygusal mesaj

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar'ın dönüşüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Şimdi geri dönme zamanı Neymar. Halkına, evine, kalbimizin kulübüne geri dönme zamanı. Hoş geldin, bizim çocuk Ney! Siyah-beyaz formayla tekrar mutlu olma vakti. Santos taraftarı seni kollarını açarak bekliyor” ifadelerini kullandı.