Santiago Gimenez Real Madrid’e mi gidiyor? X hesabından duyurdu

Feyenoord’un Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Feyenoord’un kısa bir süre içerisinde Real Madrid’e transfer olacağı öne sürülen golcü oyuncusu Santiago Gimenez, sosyal medya hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Adı Real Madrid’in yanı sıra Premier Lig’in zirvesinde yer alan Tottenham ile de anılan Gimenez, bu iki takımdan birine transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirirken, herhangi bir menajerle çalışmadığını ve transfer görüşmeleriyle babasının ilgilendiğini söyledi.

Gimenez ne söyledi?

X’te bir açıklama yapan Gimenez, “Son birkaç saat içinde, geleceğim hakkında çevremden uzak kaynaklardan gelen açıklamalar ortaya çıktı. Bu durum karşısında, bir temsilcim olmadığını ve kariyerimden sorumlu kişinin Mariel'in yardımıyla babam olduğunu açıklığa kavuşturmak isterim. Onlar ya da benim tarafımdan yapılmayan açıklamaların dikkate alınmaması gerekiyor. Herkesin bana her gün gösterdiği anlayış ve destek için çok minnettarım. Bilgi verme konusunda her zaman çok açık olduk ve verilecek herhangi bir haber olduğunda memnuniyetle size bildireceğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Avrupa’daki ikinci sezonunu geçiren Meksikalı forvet Feyenoord’da şimdiden takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Hollanda’daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu elde eden Gimenez, bu sezona da çok iyi başladı. Sezonun ilk dokuz karşılaşmasında rakip fileleri 13 kez havalandıran Gimenez bunun yanı sıra üç de asist yaptı ve Feyenoord’un bu sezon attığı 32 golün yarısına katkıda bulundu.